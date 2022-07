Incidente frontale tra auto e moto, un ferito

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica a Mestre. Un'utilitaria e una moto Bmw si sono scontrate frontalmente lungo via Da Verrazzano, in corrispondenza del cavalcavia, poco distante dalla rotonda che incrocia il Terraglio. La moto è andata a terra e l'uomo a bordo, un 48enne polacco residente a Martellago, è finito sull'asfalto. Avrebbe riportato varie ferite, tra cui diverse fratture alle braccia e alle gambe. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale dell'Angelo per le cure. È in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

Alla guida dell'auto, una Peugeot 107, c'era una 51enne di Mogliano, rimasta illesa. Il reparto motorizzato della polizia locale è arrivato sul posto ed ha eseguito i rilievi di rito, raccogliendo tutti gli elementi utili per comprendere la dinamica dell'incidente: in base ad una prima ricostruzione è possibile che la Peugeot - che era diretta verso il centro di Mestre - si sia spostata sulla sinistra, imboccando la corsia contromano. Proprio in quel momento stava arrivando, dalla direzione opposta, l'uomo in sella alla moto. Per la durata dei soccorsi gli agenti hanno chiuso il cavalcavia al traffico.