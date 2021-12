Ubriaca litiga con due ragazzi e li ferisce con un coltello

Ubriaca, dopo una litigata, ha ferito con un coltello un 28enne ed un 23enne. L'episodio è avvenuto poco dopo le 3 della scorsa notte, nei pressi di un bar di via Matteotti a Mogliano Veneto, e ha portato i carabinieri a denunciare per lesioni aggravate e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere una 21enne del posto, già nota alle forze dell'ordine. La ragazza, completamente ubriaca, ha colpito alle mani prima il 28enne e poi il 23enne di origini moldave, intervenuto per separare i contendenti.

I militari dell'Arma, intervenuti sul posto, hanno riportato la calma tra i presenti e si sono fatti consegnare il coltello dalla giovane, un manufatto a doppia lama, lungo complessivamente più di 20 centimetri. I due feriti sono ricorsi alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Treviso, venendo successivamente dimessi con prognosi rispettivamente di 7 e 10 giorni per le ferite alle mani riportate. L'arma è stata sequestrata.