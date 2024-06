"Foresta" di erbacce intorno all'ufficio, il Comune multa Poste Italiane

Le erbacce diventano troppo alte e il comune decide di multare l'ufficio postale. Succede a Mogliano dove l'amministrazione comunale ha inflitto una sanzione di 300 euro a Poste Italiane per abbandonato alla più totale incuria le aiuole prospicienti gli uffici del centro città. La sede è quella di via IV Novembre che da varie settimane riceve numerose segnalazioni, soprattutto da parte degli stanchi di vedere quella che sarebbe dovuta essere una semplice aiuola verde. Invece, giorno dopo giorno, assomiglia sempre più ad una lussureggiante foresta tropicale.

«Mi sono stancato e oggi abbiamo deciso di far partire la sanzione - spiega il sindaco, Davide Bortolato - perché dopo varie richieste, lettere e comunicazioni non siamo mai riusciti ad arrivare al dunque, quindi non mi è rimasto altro che procedere in questo modo». Una sanzione che arriva "in extremis" anche a seguito di più di una lettera inviata anche allo stesso direttore dell'ufficio moglianese e di una duplice visita da parte del funzionario ambiente e del comandante della locale all'ufficio postale in questione. Tentativi che purtroppo non hanno sortito l'effetto sperato, al punto da costringere il sindaco ad applicare il nuovo regolamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. «Abbiamo applicato la norma - continua il sindaco Bortolato - e dopo seguirà anche un'ordinanza di taglio e se non agiscono andremo noi in via sostitutiva, ma intanto abbiamo staccato la multa». Ora è da vedere come si comporterà l'ufficio postale, che al momento si limita a un "no comment".