A ottantotto anni se ne è andato don Franco Strazzabosco

Da tempo le sue condizioni di salute erano deteriorate, tanto da avere bisogno di un deambulatore per camminare. Poi il suo cuore stanco ha ceduto. Don Franco Strazzabosco, salesiano da 71 anni e sacerdote dal 1962, se ne è andato all'età di 88 anni. La notizia, che si è rapidamente diffusa nel corso della mattinata di ieri 7 settembre, ha suscitato un vasto cordiglio a Mogliano Veneto e soprattutto fra i tanti che lo avevano avuto come insegnante all'istituto Astori.

Don Franco era molto conosciuto per il suo senso dell'umorismo e la sua passione per giovani, ragazzi e ragazze a cui ha voluto continuare a essere vicino proprio negli ultimi anni. «Una figura importante per Mogliano - dice il sindaco Davide Bortolato - un sacerdote amato e conosciuto da tutti in città. Io lo ricordo quando percorreva in bicicletta le vie della città. Non più di un mese fa l'ho incrociato e abbiamo come sempre scambiato quattro chiacchiere. Alla famiglia e a tutta la comunità salesiana esprimo le mie condoglianze e quelle di tutta l'amministrazione».

«Don Franco è stato per tutti noi e per tante generazioni di studenti e di docenti un riferimento prezioso - commenta commossa Francesca Antenucci, preside delle superiori - ha segnato la storia dell'Istituto Astori, in quanto è stato docente, vicepreside e preside. Ha dato sempre prova di grande forza e determinazione: presente tra i ragazzi anche negli ultimi anni, sempre pronto a spendersi per una parola di incoraggiamento, di affettuoso rimprovero, di simpatica condivisione. Non ha mai fatto pesare la sua malattia e la sua sofferenza, accogliendo sempre, anche nell'ultimo periodo particolarmente critico, tutti indistintamente». I funerali di don Franco Strazzabosco verranno celebrati lunedì 11 settembre, alle ore 10 nella chiesa del collegio Astori.