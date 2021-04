Spendono nei negozi banconote false, nei guai sei ragazzi insospettabili

Sei giovani di Mogliano Veneto, tra cui una ragazza, tutti tra i 15 e i 21 anni, sono stati denunciati nei giorni scorsi dai carabinieri per detenzione e spendita di banconote false e truffa in concorso. L'indagine era cominciata dopo alcune preziose segnalazioni all'Arma da parte di alcuni commercianti del moglianese che avevano riferito di acquisti con banconote false da 50 euro in vari esercizi commerciali (alcuni andati a buon fine ed altri no) da parte di un gruppetto di giovani.

Il primo ad essere identificato e "pizzicato" dai carabinieri moglianesi è stato, nel mese di febbraio scorso, un 15enne fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Preganziol e trovato in possesso, complessivamente, di 16 banconote false da 50 euro (12 delle quali occultate sulla persona e le rimanenti presso la sua abitazione).

Le investigazioni hanno poi consentito di identificare gli altri "complici" del ragazzo e di accertare che gli stessi, nel solo mese di febbraio, avevano fatto in più occasioni acquisti di pizze e bibite nei comuni di Mogliano Veneto e Casier per un importo complessivo di 500 euro. Le banconote false sino state tutte recuperate e poste sotto sequestro.