Pizzicato a casa dell'amico detenuto ai domiciliari: tenta la fuga ma precipita dal tetto

Oggi alle 14 circa, presso un'abitazione sita in pieno centro a Mogliano Veneto, durante un controllo di "routine" effettuato da una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso nei confronti di un soggetto tunisino sottoposto a detenzione domiciliare per scontare una pena ad un anno e otto mesi comminatagli dal Tribunale di Firenze per reati vari contro la persona, un connazionale di questi che si trovava in casa al momento del controllo, alla vista dei militari dell'Arma ha repentinamente guadagnato la porta di uscita salendo in mansarda e poi sul tetto dell'abitazione sito al primo piano, perdendo tuttavia l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra dopo un volo di alcuni metri.

Prontamente soccorso e identificato dai militari intervenuti e dai sanitari, lo straniero, già noto alle forze dell'Ordine, è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso (le ferite erano per fortuna gravi). Tra le prescrizioni in capo al detenuto vi era il divieto di incontrare persone al di fuori del proprio contesto familiare/abitativo e di non frequentare soggetti con precedenti: questo potrebbe essere stato il motivo dell'improvviso tentativo di "fuga" dello straniero. La vicenda sarà ora posta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria che potrebbe prendere ulteriori provvedimenti proprio a carico del nordfaricano.