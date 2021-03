Ragazza accoltellata a Mogliano Veneto, indagano i carabinieri

Lunedì 22 marzo, alle ore 17, in località Marocco a Mogliano Veneto un ragazzo in sella a una bicicletta ha aggredito una ragazza che stava passeggiando in strada, colpendola con numerose coltellate e lasciandola in fin di vita. L'aggressione è avvenuta a pochi passi dall'agriturismo "Al Vecio Moraro", in Via Marignana. La giovane è stata ricoverata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il presunto autore è stato fermato dai carabinieri di Treviso.