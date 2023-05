Furto nella notte, negozio di ferramenta svaligiato dai ladri

Furto nella notte in Via Raffaello Sanzio a Mogliano Veneto: la rivendita di ferramenta Colfert è stata svaligiata da ignoti, entrati all'interno dell'attività dopo aver forzato una delle porte d'ingresso. Una volta all'interno del punto vendita i ladri hanno asportato diversi utensili e attrezzi da lavoro. La stima dei danni è in corso di quantificazione da parte dei carabinieri di Mogliano.