Razzie di attrezzi nei cantieri edili, ladro smascherato

Era diventato il terrore dei cantieri edili presenti tra le province di Treviso e Venezia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviso sono riusciti ad identificare e denunciare un ladro seriale di attrezzatura. Si tratta di un cittadino di origini marocchine di 41 anni, residente a Mogliano Veneto. I militari dell'Arma che tenevano d'occhio da tempo lo straniero, già noto alle forze dell'ordine, nelle scorse ore lo hanno infatti trovato in possesso, presso la propria abitazione, di una cinquantina di utensili vari: levigatrici, piallatrici, saldatrici, trapani, martelli demolitori, flessibili, tagliasiepi e avvitatori per un valore complessivo approssimativo di 10mila euro.

Lo straniero è stato denunciato per ricettazione (non è stato infatti in grado di giustificare il possesso dell'ingente quantità di materiale nella sua disponibilità) e anche per il possesso di un ridotto quantitativo di cocaina. Compito degli investigatori dell'Arma sarà ora quello di risalire ai legittimi proprietari degli strumenti da lavoro, alcuni dei quali già identificati in titolari di cantieri edili delle province di Treviso e Venezia.