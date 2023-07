Rubano di notte alcolici e bevande dal bar, denunciata banda di minorenni

Furto aggravato e danneggiamenti: sono queste le accuse mosse ad un gruppo di sei giovanissimi di età compresa tra i 15 e 16 anni, identificati dai carabinieri e ritenuti responsabili del furto di alcolici e bevande avvenuto nella notte tra il 24 e 25 giugno al Caffè Al Teatro di Mogliano Veneto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", quella sera il gruppo di studenti aveva scassinato la porta del magazzino sul retro del bar e, senza preoccuparsi delle telecamere di sorveglianza che li avevano ripresi entrare e uscire dal magazzino con in mano bottiglie di aperol, alcolici e altre bibite. Un furto in piena regola, non una semplice bravata, che il titolare Massimo Marcon aveva subito denunciato ai militari dell'Arma. Domenica mattina infatti, giorno dopo il furto, il bar sarebbe stato chiuso ma fortuna ha voluto che un negoziante del centro notasse la porta del magazzino scassinata e desse l'allarme al titolare. In segno di sfregio i giovanissimi autori del furto avevano abbandonato bottiglie e bicchieri vuoti davanti all'entrata del locale. Grazie alle immagini delle telecamere sono bastate però poche settimane per recapitare ai sei giovani, tutti residenti a Mogliano, gli avvisi di garanzia e le denunce per furto e danneggiamento.