Finestra forzata, ladri nel negozio di telefonia: bottino di migliaia di euro

Hanno utilizzato lo sgabello di un bar per arrampicarsi, forzare una finestra sopra la porta di ingresso e trafugare alcuni telefoni cellulari in esposizione. Ammonterebbe ad alcune migliaia di euro il bottino di un furto messo a segno al negozio di telefonia "Tim" di via Marconi a Mogliano Veneto. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 della notte tra martedì e mercoledì. L'allarme anti-intrusione, subito scattato, ha limitato non poco i danni: i ladri sono stati costretti alla fuga quasi subito, prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine. Il titolare, Fabio Torresin, ha riferito che ad essere spariti sono stati 4/5 teleoni, sia I-phone che Samsung. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Treviso.

