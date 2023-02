A cena in trattoria, anzichè pagare il conto svuota la cassa e scappa via

Ad un certo punto della cena, anzichè pagare il conto, ha deciso di alzarsi e prendere la via dell'uscita, non prima di aver svuotato la cassa. Protagonista di questo episodio è stato un 45enne, con vari precedenti di polizia alle spalle, il quale, mentre si trovava all’interno di una trattoria di Mogliano Veneto, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, si è impossessato di una somma di circa 125 euro custodita dentro il registratore di cassa. Il 45enne si è poi subito dileguato, dandosi alla fuga nel momento in cui era stato scoperto. L’intervento di una pattuglia dei carabinieri, ha permesso di rintracciare il fuggitico e recuperare l’intera somma rubata, che è stata riconsegnata al legittimo proprietario. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato.