Tombino contro la vetrata: ladro tenta il colpo in gioielleria ma è costretto alla fuga

Tentativo di spaccata fallito, nella notte tra sabato e domenica, alla gioielleria "Sinopoli" di Galleri Avogari a Mogliano Veneto. Un ignoto ladro, poi fuggito in sella ad una bici, ha mandato in frantumi la vetrata del negozio utilizzando un tombino di ghisa preso poco distante. Il malvivente, non riuscendo nell'intento (il vetro, pur scheggiato, ha resistito all'urto), è stato costretto ad allontanarsi, avendo fatto scattare il sistema d'allarme. Sull'episodio indagano i carabinieri, giunti sul posto per un sopralluogo: acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'attività era già finita nel mirino dei ladri nell'agosto scorso con due malviventi che sono riusciti, con mazze e martello, ad introdursi all'interno del negozio e a fuggire con preziosi e orologi di valore.