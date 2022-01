Canna fumaria malfunzionante, tetto si incendia: anziano si mette in salvo

C'è voluto l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco di Treviso e Mestre per avere ragione di un incendio che in mattinata ha interessato un'abitazione al civico 4 di via Vittorio Veneto, a Mogliano Veneto. L'allarme è scattato alle 8.30 circa quando a causa del surriscaldamento di una canna fumaria, si è sviluppato un rogo che ha distrutto, completamente, il tetto di un’abitazione in cui risiedeva un signore di 86 anni, uscito indenne e con le sue gambe dalla struttura. Per lo spegnimento delle fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e Mestre. L’anziano, a scopo precauzionale, è stato visitato dagli infermieri del Suem 118 che non hanno riscontrato nulla di preoccupante. Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto che hanno svolto gli accertamenti del caso.