Raid piromane nella notte, due auto distrutte dalle fiamme

E' certamente doloso il rogo divampato nella notte di fronte ad un'abitazione di via delle Azalee, a Mogliano Veneto. Al lavoro i vigili del fuoco di Mestre che hanno spento le fiamme. Indagano i carabinieri

E' certamente di origine dolosa l'incendio che ha devastato nella notte una Mercedes e un Audi, parcheggiate a qualche metro una dall’altra nel cortile di un'abitazione di via delle Azalee a Mogliano Veneto. Il rogo è divampato poco prima delle 2 della notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre con un’autopompa, un’autobotte e sette pompieri. Le auto erano parcheggiate a qualche metro una dall’altra e sono andate completamente distrutte dal rogo. Nessuna persona è rimasta ferita.

Annerita la facciata della vicina abitazione. Sul posto successivamente anche il carro ambientale dei vigili del fuoco per la bonifica della zona. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba. Intervenuti sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso, coordinati dal comandante Andrea Caminiti, che ora indagano sull'episodio. Sul posto trovati inneschi e una tanica di benzina che non lascerebbero dubbi circa la natura dell'episodio. I proprietari dei mezzi sono un 75enne ed il figlio 36enne.