Fiamme al deposito cartaceo dell'ex ospedale psichiatrico, c'è l'ipotesi della bravata

C'è anche l'ipotesi di una bravata tra le possibili cause di un incendio divampato nel tardo pomeriggio di domenica, 26 marzo, attorno alle 18.30 circa, in via Marocchesa, a Mogliano Veneto all?ex ospedale psichiatrico Pancrazio ora adibito a deposito materiale cartaceo. Fortunatamente non risultano persone coinvolte. I vigili del fuoco sono intervenuti da Treviso e Venezia con due autopompe, due autobotti, il carro aria, un mezzo movimento terra e 17 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia e hanno iniziato le operazioni di spegnimento e di bonifica che sono proseguite per tutta la notte e sono terminate solo in mattinata. L?incendio è rimasto a lungo covante per l?enorme quantità di carta ammassata ed è stato necessario portare il materiale all?esterno, per poi smassarlo. Le cause dell?incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco ma sembra poco probabile l'ipotesi colposa. Quasi certo il dolo, anche alla luce delle condizioni meteo di domenica sera, con la pioggia caduta per buona parte del pomeriggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.