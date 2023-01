Tetto e sottotetto in fiamme, danni ingenti in una villetta ma salvi i residenti

Potrebbe essere stato il surriscaldamento di una canna fumaria a provocare l'incendio che ha interessato una villetta al civico 18 di via Marignana, a Marocco di Mogliano Veneto. Le fiamme sono divampate intorno alle 14 di oggi, 17 gennaio, e hanno interessato in particolare il tetto ed il sottotetto dello stabile che hanno subito pesanti danni. Intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco dai comandi provinciali di Treviso e Mestre (le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono poi proseguite nel pomeriggio) e quattro mezzi del Suem 118 che sono fortunatamente rientrati in ospedale vuoti. Hanno partecipato alle operazioni di soccorso e di interruzione della circolazione della zona sia i carabinieri che la polizia locale. Come detto non si sono verificati feriti ma i danni sarebbero molto ingenti. Al vaglio l'agibilità dell'abitazione.