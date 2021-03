Investe passante in bici, ladro seriale condannato dal giudice di pace

Tra il giugno del 2016 e il gennaio del 2019 si era reso responsabile di ben dodici furti messi a segno nella zona di Mogliano Veneto ai danni dell'hotel "Villa Stucky" (in tre occasioni spariti 1450 euro, 150 e 50 euro da alcuni cassetti vicini al concierge), in un negozio di toelettatura per cani, una cartoleria, da "Pittarosso", in cui aveva trafugato alcune paia di scarpe e in alcuni studi professionali. Il responsabile di questi episodi, un 27enne di origini marocchine e residente a Mogliano, Hamza El Kamily, era stato quindi arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere firmato dal gip del tribunale di Treviso Piera De Stefani.

Ma le avventure delittuose del marocchino non si erano fermate quì e per questo è stato condannato nei giorni scorsi per lesioni colpose e minaccia ai danni di una persona che aveva investito con la sua bicicletta lungo il sottopasso ferroviario di Mogliano, causandogli la frattura di una costola. Di fronte al giudice di pace di Treviso l'uomo è stato condannato alla pena di mille e quattrocento euro, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile, concedendo una provisionale di 2 mila euro.

L'immigrato, invece che scusarsi con la persona che era stata travolta dalla sua bicicletta, lo aveva reso a male parole. «Io - disse - ti spacco il c..., chiamo i miei amici e ti ammazzo», tentando di gettare la bici addosso alla persona offesa fino all'arrivo dai Carabinieri.