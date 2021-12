Ladri a Mogliano, nuovo colpo nella casa del marito di Sabrina Salerno

Non si ferma la raffica di furti e colpi messi a segno dai ladri nella zona di Mogliano Veneto. Durante una delle ultime notti i malviventi hanno preso di mira una casa colonica situata a pochi metri da Villa Condulmer, nella frazione di Zerman.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'abitazione è di proprietà dell'imprenditore Enrico Monti, marito della showgirl Sabrina Salerno. La casa non è la residenza della coppia ma il danno è stato comunque molto importante dal momento che la banda di criminali è riuscita a rubare diversi metri di grondaie. La scoperta del furto è avvenuta solo la mattina seguente. Per Monti è il secondo furto subito nel giro di pochi mesi. In paese la paura per nuovi colpi durante le festività rimane altissima.