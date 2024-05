Blitz dei ladri in quattro aziende della zona industriali: spariti denaro e pc

Blitz dei ladri nella notte tra martedì e mercoledì nella zona industriale di Mogliano Veneto. I carabinieri, richiamati dallo scattare del sistema d'allarme, sono intervenuti presso un'azienda di arredamenti, la Class, e l'azienda di lavorazioni meccaniche Ovem con sedi, rispettivamente, in via Torricelli e via Da Vinci. Ignoti, dopo aver scassinato le porte di accesso, si sono introdotti all' interno dei rispettivi uffici sottraendo delle somme di denaro e vari componenti di computer, per un danno in corso di quantificazione, dileguandosi subito dopo. In via Torricelli è scattato il sistema di allarme, in via Da Vinci i malfattori hanno manomesso le telecamere di videosorveglianza presenti. Indagini in corso dei militari dell'Arma. Successivi colpi sono avvenuti alla Veritas e poi alla Garage, sempre nella zona industriale moglianese: qui spariti solo alcuni pc e tablet.