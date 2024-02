Volontario della Croce Rossa vinto dalla malattia, addio a Marco Zabeo

Ha lottato per un anno contro la leucemia che alla fine ha però avuto la meglio. Marco Zabeo, 23enne di Mogliano, è deceduto lo scorso 15 febbraio. I funerali saranno celebrati lunedì 19 alle ore 11 presso Villa Braida a Zerman. La malattia aveva bussato nel marzo scorso: leucemia linfoblastica acuta che sembrava poter essere trattata dopo un appello che era rimbalzato in tutta Italia che aveva sortito, alla fine del luglio scorso, il trapianto di midollo tanto che il giovane era stato capace di laurearsi in economia aziendale e proprio durante malgrado le sue condizioni.

«All'inizio sembrava che le cose fossero andate bene - spiega la mamma - ma purtroppo, a seguito di alcune complicazioni le sue condizioni si sono aggravate, fino al ricovero a inizio gennaio». Marco si era distinto per la sua incrollabile forza e capacità di affrontare il dolore sempre con il sorriso, anche da impegnatissimo volontario della Croce Rossa da quando aveva appena 16 anni. «Era una vera forza della natura - ricorda la madre - e si impegnava tantissimo su moltissimi fronti. Aveva conseguito moltissimi brevetti, l'ultimo quello per le grandi emergenze. Quando c'erano grandi disastri si spendeva sempre per dare una mano, per esempio durante il Covid, durante il quale faceva trasporto malati e trasporto tamponi. Poi, sempre come volontario della Croce Rossa, seguiva la mostra del cinema di Venezia».

Un messaggio di vicinanza è arrivato dal comitato veneziano della Croce Rossa: «Mancherai tanto Marco, fatichiamo ancora a credere che non sarai più qui. Il tuo sorriso non si toglierà mai dalle nostre menti, sempre solare e sempre pronto a tirar su il morale a tutti, fino all'ultimo». Il sindaco di Mogliano, Davide Bortolato, ha voluto esprimere le condoglianze a nome dell'Amministrazione affermando che «è un dolore immenso per tutta la città quando viene a mancare un giovane generoso e altruista come Marco. Ci dato un grandissimo esempio, che tutti dovremmo imitare. Come suggerisco ogni anno nella lettera che invio a tutti i neo diciottenni moglianesi, donare è una cosa bellissima e importantissima». Oltre alla madre Monica, Marco Zabeo lascia il padre Alfredo, noto avvocato, la sorella Lara e la compagna Elisa.