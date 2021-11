Rapina in villa, minacce anche alla figlioletta di sette anni: «Stai zitta o ti sistemo io»

Violenti e senza scrupoli, sono arrivati perfino a minacciare la figlioletta del padrone di casa che si lamentava del trattamento che i banditi stavano riservando alla madre, trascinata da una stanza all'altra, con la pistola puntata contro, affinchè aprisse le casseforti. «Stai zitta sennò ti sistemo io»: questo quando avrebbe detto da uno dei malviventi alla piccola, presa in ostaggio con il padre e una domestica per 40 minuti. Un vero e proprio incubo.

Ammonterebbe ad un milione di euro (denaro, preziosi vari, oro, orologi di pregio eccetera) il bottino del colpo messo a segno da un commando di rapinatori nella serata di domenica a Marocco di Mogliano, lungo il Terraglio, all'interno della villa in cui vive il petroliere Giacarlo Miotto, 80 anni circa, con la moglie Irina, medico di 51 anni, e la loro piccola. I malviventi erano penetrati all'interno forzando con un piede di porco la porta-finestra della cucina, l'unica apertura non chiusa con gli scuri: hanno subito spiegato che si trovavano li per una rapina e si sono fatti consegnare gli smartphone.

Mentre uno dei rapinatori sorvegliava Miotto, la figlia e la domestica, in un salottino in cui si trovavano, un secondo si agggirava per la casa mentre altri due hanno preso in ostaggio la 51enne, costretta ad aprire una cassaforte e quindi il caveau, dotato di allarme collegato direttamente con le forze dell'ordine. Proprio lo scattare di quest'ultimo, alle 19.39, ha costretto i malviventi a fuggire via attraverso il retro della villa. Durante la fuga sono stati abbandonati nel giardino alcuni sacchetti contenenti abiti. A vedere i banditi scappare un altro domestico tuttofare che lavora nella villa, Sami, originario dello Sri Lanka: ogni sera si occcupava di far uscire i pastori maremmani della famiglia Miotto. Lo straniero si è trovato a tu per tu con uno dei banditi, in garage.

«Ci hanno detto che erano rapinatori di mestiere e che da sempre facevano questo -racconta Giancarlo Miotto- tra loro parlavano in albanese. Uno di loro è stato quasi sempre al telefono durante la rapina». Ciò fa ipotizzare l'esistenza di un basista o di un complice che faceva da palo all'esterno della villa. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Treviso, subito intervenuti allo scattare dell'allarme. Già acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno della villa. Purtroppo per Miotto, allo choc della rapina subita, si è aggiunto anche il dispiacere della scomparsa dell'amato cagnolino Diamond, un chihuahua di un anno e due mesi che si è allontanato, forse spaventato, proprio durante le fasi concitate della rapina.