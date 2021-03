Accoltellamento di Marta, il 15enne al giudice: «Volevo rapinarla»

Un'ora e mezza, tanto è durata l'udienza di convalida del fermo del 15enne che lunedì pomeriggio ha aggredito, colpendola con oltre venti coltellate, la studentessa 26enne Marta Novello mentre stava facendo jogging in via Marignana, a Marocco di Mogliano. Il giovane, assistito dall'avvocato Matteo Scussat, è comparso alle 9.30 di fronte al giudice Valeria Zancan e il pubblico ministero Giulia Dal Pos. Massimo il riserbo da parte del legale del 15enne ma da quanto trapela sembra che il giovane abbia confermato quanto già riferito ai carabinieri lunedì scorso, dopo essere stato fermato per l'aggressione: il giovane avrebbe agito per rapinare la 26enne. Il 15enne, in mattinata, ha potuto incontrare la madre in carcere. L'arresto è stato convalidato: i reati di cui il ragazzo è accusato sono tentata rapina aggravata e tentato omicidio aggravato.

«Il ragazzo ha parlato per un'ora e mezza e ha risposto a tutte le domande, per ora mantengo il più stretto riserbo -ha sottolineato il suo avvocato- La mia posizione è chiara: per me i processi si fanno in tribunale, non in piazza o sui giornali».

Intanto le condizioni di Marta migliorano: le condizioni sono stabili e i parametri vitali buoni. La 26enne resterà precauzionalmente ricoverata in terapia intensiva fino a lunedì prossimo. E' probabile che gli inquirenti acquisiranno la sua versione nel corso della prossima settimana.