Giallo di Treviso, al microfono di @LucillaMasucci la mamma del sedicenne che ha accoltellato per 25 volte Marta Novello: "Non giustifico mio figlio per quello che ha fatto, però è sempre mio figlio, il mio bambino" - #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/ziweOSgUzQ