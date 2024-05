Nuova perizia psichiatrica per l'aggressore di Marta Novello

E' stata rinviata la discussione e il previsto pronunciamento della sentenza nell'udienza del processo-bis in corte di Appello a Venezia che vede imputato il 18enne che il 22 marzo 2022 aveva aggredito a ferito con 23 coltellate Marta Novello mentre stava facendo jogging a Marocco di Mogliano, in via Marignana. La corte si è riunita per circa un'ora e mezza, dopo che la Procura generale aveva chiesto conferma della condanna e la difesa richiesto l'assoluzione del giovane che attualmente si trova con la madre in Inghilterra. Il giudice ha ordinato il rinnovo, per la seconda volta, dell'istruttoria del dibattimento e disposto una nuova perizia psichiatrica (si tratta della seconda ordinata dai giudici) per accertare la maturità del giovane imputato. Il prossimo 29 maggio si svolgerà una nuova udienza durante la quale sarà nominato il perito.

«L'imputato andava assolto per difetto di impunibilità» ha commentato l'avvocato difensore del 18enne, Matteo Scussat «il fatto che per la seconda volta sia stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dimostra che l'assunto accusatorio è critico e ad oggi difetta di una prova certa di colpevolezza».

In primo grado il ragazzo era stato condannato a 6 anni e 8 mesi, ridotti a 5 anni dai giudici veneziani per effetto della giovane età. La perizia psichiatrica condotta da Giovanni Battista Camerini, neuropsichiatra infantile padovano, aveva sostenuto che il ragazzo sarebbe stato affetto da un vizio mentale parziale che non gli avrebbe permesso di discernere tra bene e male. Ma la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza sulla base di motivazioni carenti: nella sostanza non sarebbe stato ben spiegato come questo "vizio" fosse in relazione con una sua marcata immaturità. Il difensore, l'avvocato Matteo Scussat, da parte sua, aveva fatto ricorso alla Suprema Corte in quanto la consulenza deporrebbe per un vizio di mente assoluto e quindi per la non punibilità del suo assistito.