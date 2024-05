Pacco per il figlio in Erasmus viene bloccato in Francia: 54enne passa alle vie legali

Un pacco di prodotti italiani tra cui olio, vino e parmigiano è finito al centro di una vera e propria odissea per una casalinga di Mogliano Veneto. Ma andiamo con ordine: lo scorso febbraio la signora S.B., 54 anni, aveva deciso di spedire uno scatolone di prodotti tipici italiani alla famiglia che sta ospitando il figlio volato a Dublino per motivi di studio.

Dopo due mesi e mezzo il pacco non è però mai arrivato a destinazione. Il tracciamento del pacco è fermo in Francia, dove risulta che lo scatolone sia stato anche danneggiato, oltre che bloccato. Da qui la decisione della 54enne di affidarsi all’ufficio legale dell’Adico per proseguire una battaglia esclusivamente di “principio”, non essendo gli importi economici in ballo così rilevanti. Lo scatolone colmo di prodotti italiani e imballato alla perfezione è stato spedito da Casier: pagati i 40 euro per la spedizione dopo 5 giorni il figlio da Dublino, controllando il tracciamento, vede che il pacco risulta fermo in Francia, danneggiato anche se nessuno ha avvertito il mittente. La 54enne di Mogliano, avvisata dal figlio, chiama il servizio clienti dell'azienda di spedizioni, dove le dicono che è stata aperta un’indagine e che bisogna attendere una quindicina di giorni. Il tempo indicato passa ma non giunge nessuna notizia e così la donna richiama il servizio clienti dove le dicono che le indagini sono ancora in corso. Torna dunque a Casier e qui le suggeriscono di contattare l’ufficio francese dell'azienda, dando vita a una serie di disguidi e incomprensioni che si tramutano in richieste di documenti, foto della merce, addirittura la percentuale di ricarico dei prodotti, che in realtà provenivano dalla dispensa della donna. Con un diavolo per capello, dopo decine di mail, di telefonate e vari passaggi negli uffici di Casier, S.B. richiede quantomeno il rimborso dei 40 euro, per una questione di principio. Ma anche in questo caso, nulla.

Il commento

«Dopo due mesi e mezzi di tentativi - spiega Carlo Garofolini, presidente di Adico - siamo stati chiamati in causa perché la socia ha scelto di non mollare, ovviamente non per l’importo in ballo ma per una questione di principio. Crediamo che in questi casi, al di là dell’esistenza o meno di una assicurazione, il rimborso dovrebbe essere automatico perché è chiaro che siamo di fronte a un disservizio la cui responsabilità va totalmente attribuita alla ditta americana Ups. In teoria sarebbero da rimborsare anche i 150 euro che corrispondono al valore della merce ma sembra già un’impresa la restituzione dei 40 euro pagati per la spedizione».