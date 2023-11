Anziano scaraventato a terra e rapinato appena uscito dalla banca, caccia a due banditi

Seguito, aggredito e rapinato da due balordi, in pieno giorno. E' successo giovedì, poco dopo le 12, nel centro di Mogliano Veneto, poco distante dal bancomat dell'istituto Intesa San Paolo. Vittima dell'aggressione un pensionato di 77 anni, Walter Visentin. L'anziano aveva appena effettuato un versamento in banca quando, una volta fuori, tenendo il portafogli in mano, due malviventi si sono avventati su di lui scaraventandolo a terra. Visentin, nel cadere, ha avuto la prontezza di mettere le mani avanti e rialzarsi quasi subito, restando fortunatamente incolume. I banditi, preso il bottino (poche decine di euro), si sono dileguati di corsa in pochi istanti, facendo perdere le proprie tracce. Il portafogli è stato ritrovato vuoto poco distante. L'episodio, denunciato ai carabinieri della stazione di Mogliano, sarebbe stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il pensionato sarebbe stato quasi certamente pedinato dai malviventi, forse non nuovi ad aggressioni di questo tipo. Poche settimane fa, sempre a Mogliano, si era verificato un altro episodio simile. Non si esclude che gli autori possano essere gli stessi.