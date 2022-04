/ Via Zero Branco

Auto in fiamme, tettoia in legno distrutta: pizzeria danneggiata dall'incendio

Il rogo divampato attorno a mezzanotte a Campocroce di Mogliano Veneto, all'interno del locale "Demo" in via Zero Branco. Intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno avuto ragione delle fiamme nell'arco di un paio d'ore. Indagini in corso per scoprire le cause. I danni sono ingenti: il locale è a rischio inagibilità