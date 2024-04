Scritte contro la polizia sul muro dell'abbazia: presi i vandali

In meno di un mese sono stati individuati i vandali che, tra il 22 e il 23 marzo, hanno vandalizzato lo storico muro dietro l'abbazia di Santa Maria Assunta a Mogliano Veneto con scritte che inneggiavano all’odio contro le forze di polizia.

Come riportato da "Antenna 3", i responsabili sono quattro minorenni di età compresa tra i 16 e 17 anni, e un maggiorenne. Tra loro ci sono sia giovani italiani che stranieri, tutti denunciati: non solo chi ha realizzato materialmente le scritte, ma anche i ragazzini che hanno contribuito al vandalismo, passando le bombolette. Le indagini condotte dalla polizia locale sono riusciti ad assicurare i baby vandali alla Giustizia nel giro di poche settimane nonostante il loro tentativo di non farsi scoprire girando la telecamera di videosorveglianza dell'abbazia prima di entrare in azione. Gli occhi elettronici del circondario li hanno però immortalati sia mentre ai apprestavano a compiere l'atto vandalico sia mentre se ne andavano dal luogo del misfatto. Il gruppo di baby vandali sarebbe stato già noto alle forze dell'ordine e le famiglie erano già state avvisate. Ora, per i responsabili, è scattata la denuncia al tribunale dei minori e al tribunale ordinario con l'accusa di imbrattamento e l'aggravante di aver preso di mira un muro tutelato della Sovrintendenza dei Beni Culturali.