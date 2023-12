Rapina in casa a mano armata, trovata l'Audi A8 rubata dai ladri

C'è un importante aggiornamento sulla rapina avvenuta nel pomeriggio di domenica 17 dicembre a Campocroce, frazione di Mogliano Veneto. L'Audi A8 di proprietà del 53enne Andrea Campigotto, auto usata dai ladri subito dopo la rapina, è stata ritrovata martedì 19 dicembre a San Biagio di Callalta.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" il mezzo, prima di essere riconsegnato al legittimo proprietario, è stato scandagliato dagli inquirenti alla ricerca di prove per risalire all'identità dei ladri ancora in fuga. Proprio l'Audi A8 era stato il bottino principale della rapina messa a segno da tre banditi nell'abitazione dei coniugi Dino Campigotto e Lauretta Marton, entrambi pensionati ultraottantenni, che domenica pomeriggio erano in casa con il figlio Andrea, residente a Mogliano. Nella fuga i tre ladri avrebbero perso nel giardino dell'abitazione i telefoni dei familiari derubati. Nella foga di scappare, i banditi hanno perso per strada anche 200 euro in contanti rubati al 53enne, immobilizzato e legato mani e piedi sul pavimento della casa dei genitori. L'obiettivo dei ladri sembrava proprio quello di rubare l'auto di grossa cilindrata del figlio della coppia di anziani ma il veicolo è stato abbandonato poco dopo la rapina nel comune di San Biagio. Al setaccio dei carabinieri ci sono ora i filmati delle telecamere della zona per capire come i ladri abbiano proseguito la loro fuga.