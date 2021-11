Torna l'incubo delle rapine in villa, in azione quattro banditi

Torna nella Marca l'incubo delle rapine in villa. Ad agire quattro banditi, tutti probabilmente stranieri e con il volto travisato, due dei quali armati di pistola, forse un giocattolo. Il colpo è avvenuto in una residenza di pregio di Marocco di Mogliano Veneto, in via Terraglio. I malviventi hanno fatto irruzione, dopo aver scassinato la porta posteriore. Gli occupanti dell'abitazione sono stati minacciati dai banditi che si sono fatti consegnare il contenuto di alcune casseforti per un bottino che si stima ingente e poi sono fuggiti dal parco della villa. Nessun ferito. Sul posto i carabinieri di Treviso. Indagini in corso.