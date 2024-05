Mogliano, maxi rissa per una donna: dieci persone denunciate

Erano le tre di sabato notte, 25 maggio, quando una rissa a colpi di calci, pugni e bottiglie rotte ha coinvolto una dozzina di persone tra cui tre italiani e un gruppo formato da cittadini moldavi ed egiziani tra i 23 e i 48 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", all'origine della rissa ci sarebbe un apprezzamento di troppo fatto dai tre italiani a una ragazza dell'altro gruppo. L'alcol e qualche tensione pregressa hanno fatto il resto, facendo partire una rissa in piena regola con calci, pugni, insulti e bottiglie rotte, brandite come armi. Poteva finire in tragedia ma il bilancio parla di una sola persona finita in pronto soccorso. Da lui i carabinieri sono partiti per ricostruire l'intera vicenda dal momento che nessuno aveva sporto denuncia. Le immagini delle telecamere della zona hanno fatto il resto. Il gruppo di egiziani e moldavi protagonisti della rissa sono stati ripresi mentre si scagliavano contro il terzetto di italiani è stato circondato e ha dovuto difendersi dalla furia degli avversari. Delle dodici persone coinvolte, i carabinieri ne hanno già individuate dieci e, ben presto, arriveranno anche a definire l'identità dei due che ancora mancano. Le prime denunce sono già scattate per l'ennesimo episodio di violenza nella Marca.