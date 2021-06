Tira il freno d'emergenza e scappa tra i binari, treni rallentati

L'episodio è avvenuto poco prima delle 7 alla stazione ferroviaria di Mogliano Veneto. Traffico rallentato per diverse ore sulla Udine-Venezia. Indaga la polizia ferroviaria

Treni costretti a marciare a bassa velocità, a vista, per alcune ore, sulla linea ferroviaria Udine-Venezia, nella zona di Mogliano Veneto. Queste le conseguenze del gesto di un passeggero, non ancora identificato, protagonista di un episodio avvenuto attorno alle 7 di stamani. L'uomo, in base a quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria di Treviso, avrebbe prima tirato il freno d'emergenza e poi, una volta sceso dal convoglio, si sarebbe allontanato lungo la tratta. Inevitabili i ritardi alla circolazione.