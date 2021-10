Rottweiler aizzato contro i passanti, un altro denunciato

E’ stato identificato dai carabinieri anche il secondo autore dell’aggressione a padre e figlio che una ventina di giorni fa, a Mogliano Veneto, si sono visti aizzare contro da due giovani sconosciuti, in evidente stato di alterazione psico-fisica, un rottweiler che aveva provocato loro gravi ferite. Si tratta di un 24enne di origini tunisine, pare anche legato a qualche vincolo di parentela con il connazionale che per primo - nel corso delle indagini intraprese a seguito della violenta aggressione - era stato identificato dai militari dell’Arma e quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni personali, minaccia e omessa custodia e malgoverno di animali.

Alcune sere fa, lo straniero, che si trovava nei pressi di un esercizio pubblico di piazza Duca d’Aosta di Mogliano Veneto, e ha attirato l’attenzione di una pattuglia di carabinieri in servizio. Uno dei militari ha notato come il giovane avesse un sopracciglio in parte rasato, associando questo particolare alla descrizione di uno dei due aggressori fatta da padre e figlio. Riconosciuto dalle vittime, per lo straniero è scattata la denuncia.