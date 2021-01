Avvicinano un anziano e gli rubano l'orologio che aveva al polso

Hanno avvicinato un 77enne per strada, nel centro di Mogliano, con la scusa di chiedere informazione stradale. Era solo un pretesto per derubare l'anziano del prezioso orologio che portava al polso. L'episodio è avvenuto alle 12 di oggi, 15 gennaio. Ad entrare in azione un uomo e una donna che hanno approciato il malcapitato con un pretesto. Il malvivente, all'improvviso, con una mossa rapida, ha strappato dal polso del 77enne l'orologio di valore che indossava, dandosi successivamente alla fuga a bordo di un'autovettura. La vittima è caduta ma pare non abbia riportato conseguenze a parte qualche contusione. Indagano i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto e del Nucleo operativo e radiomobile di Treviso.