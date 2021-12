Aggressione a Marta Novello, il 15enne condannato in primo grado a sei anni e otto mesi

Sei anni e otto mesi. Questa la sentenza inflitta oggi, martedì 14 dicembre, in abbreviato, al ragazzo di 15 anni che la sera dello scorso 22 marzo aggredì Marta Novello, la studentessa di 26 anni di Mogliano, infliggendole 23 coltellate mentre stava facendo jogging lungo via Marignana. Al giovane, che era imputato dei reati di tentato omicidio e tentata rapina aggravata, è stata riconosciuta una parziale incapacità. Se essa sia legata ad una condizione psichiatrica che il ragazzo aveva al momento di commettere il fatto o a una forte immaturità lo si saprà soltanto leggendo le motivazioni, che saranno depositate entro il termine ordinario di 15 giorni.

Marta Novello era stata aggredita mentre stava facendo jogging nei pressi dell’agriturismo Al Vecio Muraro. Il ragazzo sarebbe uscito di casa con l'intento di compiere una rapina, poi avrebbe raggiunto la giovane in bicicletta, trascinandola in un fossato ai lati della strada. Tra i due sarebbe quindi nata una colluttazione durante la quale la giovane è stata colpita con una ventina di fendenti. Dopo un primo intervento chirurgico ai polmoni lacerati, Marta ne ha subito un secondo per recuperare un tendine della mano, lesionato da uno dei fendenti ricevuti.

l 15enne era stato dichiarato capace di intendere e volere dallo psichiatra forense bolognese Giovanni Battista Camerini, che gli aveva riscontrato al più qualche problema di tipo psichiatrico e una forte immaturità. Oggi il riconoscimento del vizio parziale e la sentenza di primo grado. Il legale del giovane, l'avvocato Matteo Scussat del Foro di Venezia, ha preannunciato il ricorso in appello perchè venga riconosciuta la piena infermità. In questo modo il ragazzo dovrebbe essere dichiarato non imputabile e potrebbe iniziare un percorso di recupero in una comunità.