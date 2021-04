Shopping on line con le carte di credito rubate ad una collega, denunciata

Indagine dei carabinieri di Mogliano Veneto che hanno denunciato una 25enne romena. La donna aveva derubato una 41enne mentre entrambe lavoravano in un call center. Spese accertate per circa 600 euro

Ha trafugato ad una collega di lavoro, una 41enne di Mogliano Veneto, due carte di credito e una carta di debito con cui si è data a spese pazze sul web, facendo 600 euro di shopping. Ad essere denunciata dai carabinieri una 25enne di origini romene, A.D., che dovrà rispondere indebito utilizzo di carte di pagamento.

Il furto è avvenuto all'interno di un call center di Treviso, nello scorso mese di agosto. La straniera, ex collega della vittima, durante l’orario lavorativo aveva prelevato dalla borsa della parte offesa, posta nell’armadietto, le carte di credito, inserendole come modalita’ di pagamento del proprio account di una nota azienda di “e-commerce”, acquistando poi prodotti per la casa e facendoseli recapitare presso la propria dimora.