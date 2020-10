Chiede soldi in prestito a commerciante per il figlio malato ma è una truffa

Centottantasette mila euro, parte in contanti e parte in oggetti. E' quanto G.D.C., 48enne di Martellago (Venezia) sarebbe riuscita a farsi consegnare dalla titolare del negozio "Il Mughetto" di Mogliano facendo finta di averne bisogno soprattutto per i problemi di salute della madre e del figlio. I soldi non sono stati restituiti e adesso la donna deve affrontare il processo che la vede imputata per truffa aggravata.

La vicenda risale al periodo tra il maggio del 2016 e il marzo del 2015. G.D.C. si sarebbe presentata come la figlia di una cliente storica del negozio, che è specializzato nella creazione e nel confezionamento di bomboniere. Alla titolare la presunta truffatrice avrebbe detto di essere una top manager di Bulgari, di possedere vaste proprietà immobiliari e di avere problemi economici temporanei dovuti ad intoppi legati all'eredità del padre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Mio figlio, tra l'altro, è gravemente ammalato» avrebbe detto la donna, che al titolare del "Mughetto" chiede quindi denaro in prestito. E a riprova delle malattie sofferte dal figlio e anche dalla madre avrebbe prodotto falsi referti medici. Le due donne entrano in confidenza e la 48enne a questo punto avrebbe fatto scattare la trappola, inducendo la vittima a darle il contante richiesto, fatta salva una pronta restituzione quando si sarebbe sbloccata la vicenda legata all'eredità. A partire dal marzo del 2017 G.D.C. viene sollecitata alla restituzione, inutilmente. Secondo le indagini della Procura di Treviso l'ammontare del prestito è di 187 mila 169 euro, una enormità che a sua volta provoca problemi di natura economica alla titolare del negozio, che viene costretta a sporgere denuncia.