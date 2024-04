Scappa con lo zainetto e il cellulare della "ex", nei guai un 21enne

Una scenata di gelosia tra due ragazzi la cui storia d'amore era oramai tramontata. Ma la "piazzata" potrebbe costare cara a questo 21enne di Mogliano Veneto: aver sottratto lo zaino con dentro il telefonino alla sua ex fidanzata, spingerla con violenza per impedirle di tornare in possesso del cellulare e averla colpita con degli schiaffi gli è costata una denuncia e l'imputazione per rapina. Oggi 4 aprile il giovane, difeso dall'avvocato Mario Nordio, si è presentato davanti al gup Marco Biagetti per affrontare l'udienza preliminare ma il procedimento è stato rinviato a data da destinarsi per un impedimento del difensore.

I fatti erano accaduti a Mogliano Veneto il 16 maggio del 2022. Probabilmente geloso e anche furioso per la conclusione della loro relazione il 21enne avrebbe prima sottratto lo zaino alla ragazza e poi, dopo essersi dato alla fuga, avrebbe tentato un accesso al suo telefono cellulare. Raggiunto dalla ex avrebbe reagito con violenza, colpendo con degli schiaffi la ragazza e rivolgendole frasi del tipo "se non la smetti di urlare ti uccido", spingendola e rischiando di farla rovinare a terra.