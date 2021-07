Spaccio di marijuana tra i giovani, blitz dei carabinieri: 20enne arrestato

Un 20enne arrestato, un 22enne suo complice denunciato, tre 19enni della provincia di Venezia segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. E' questo il risultato di un'operazione anti-droga condotta dai carabinieri e avvenuta sabato scorso a Mogliano Veneto, nella zona delle piscine, in un parcheggio di via Barbiero.

I militari avevano sorpreso cinque giovani in atteggiamento sospetto vicino a due autovetture in sosta. Il successivo controllo ha permesso di trovare, all’interno di uno dei due veicoli, una Toyota Aygo diuno dei diciannovenni, adagiati sul pianale lato passeggero, una busta in plastica contenente circa 450 grammi di marijuana, un sacchetto in plastica trasparente contenente altri 50 grammi della medesima sostanza, un bilancino elettronico di precisione e una bacinella in plastica. All’esito delle successive perquisizioni personali, B.P., ventenne del posto, veniva trovato in possesso di quasi 3 grammi di hashish occultati in una tasca nei pantaloni, nonché della somma di denaro in contanti pari a € 480 euro, costituita da numerose banconote da 5 euro e da alcune altre da 10, 20 e 50 euro, frutto della vendita dello stupefacente ceduto poco prima e rinvenuto sulla Toyota.

Nel corso della perquisizione dell'autovettura Opel Corsa di B.P., inoltre, occultato sotto la cuffia della leva del cambio, è stato rinvenuto un sacchetto in nylon trasparente contenente quattro involucri per un peso complessivo pari a quasi 2 grammi di cocaina, nonché residui di sostanza stupefacente del tipo marijuana. All’esito degli approfondimenti esperiti nella circostanza, emergeva chiaramente come i giovani provenienti dalla provincia di Venezia fossero giunti nel parcheggio per acquistare dello stupefacente da B.P. che si trovava in auto in compagnia dell’amico 22enne M.I.

Sulla base delle risultanze acquisite, d’intesa con il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Treviso, informato di quanto avvenuto, B.P. è stato arrestato e accompagnato presso l'abitazione agli arresti domiciliari mentre M.I. è stato denunciato per concorso nel reato di spaccio di sostanza stupefacente. I tre diciannovenni, essendo emersa in modo chiaro la loro figura di acquirenti dello stupefacente procurato loro da B.P., saranno invece segnalati alla competente Prefettura come assuntori. Lo stupefacente e il denaro rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.