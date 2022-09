Prende una birra al bar e picchia il titolare: arrestato dai carabinieri

Ha creato scompiglio l'episodio avvenuto alle 13.30 di oggi, 9 settembre, nei pressi della stazione Ferroviaria di Mogliano Veneto. Protagonista un 30enne di origini marocchine: il suo comportamento sopra le righe e minaccioso è stato inizialmente segnalato da un barista, nel cui locale si era recato in un primo tempo lo straniero, che ha chiamato il "112" chiedendo l'intervento dei carabinieri.

Le pattuglie dell'Arma, giunte tempestivamente nella zona, hanno rintracciato lo straniero, completamente ubriaco, nei pressi di un secondo esercizio di ristorazione etnico, un chiosco del Kebab. Secondo una prima ricostruzione dei fatti lo straniero sarebbe entrato nel bar prima chiedendo una consumazione, poi d'iniziativa, avrebbe preso una birra senza pagare cercando di allontanarsi. Di fronte alle rimostranze del titolare che lo aveva seguito per fermarlo, il 30enne ha colpito con uno schiaffo l'uomo e lo ha poi spintonato, venendo tuttavia poco dopo bloccato dai militari dell'Arma che nel frattempo sono giunti. Condotto in caserma, lo straniero è stato arrestato per rapina impropria. Ora spetterà al giudice esprimersi.