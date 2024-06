Bimbo tolto agli affidatari, archiviata la denuncia per calunnia contro una suora

Sarebbe stato potenzialmente un processo che avrebbe fatto cadere, almeno sotto il piano logico, l'archiviazione nei confronti dei tre dipendenti della Uls 2, alcuni con ruoli apicali, che erano stati denunciati dagli affidatari (difesi dall'avvocato Giovanni Bonotto) per falso in atti d'ufficio e omessa denuncia proprio in relazione alle denunce della religiosa. Ma il gip Carlo Colombo ha stabilito che la denuncia non sfocerà in un procedimento. Nei confronti di Suor Lidia, l'ex coordinatrice della scuola paritaria "Santa Maria delle Grazie" di Preganziol che avrebbe dato il "la" alla vicenda del bambino di Mogliano che, a nove anni, è stato tolto ai genitori affidatari sulla base di un provvedimento del Tribunale di Minori datato 7 giugno del 2021, è stato dichiarato il non luogo a procedere. Lo stesso pubblico ministero ha chiesto oggi, 18 giugno, l'archiviazione della querela per calunnia alla luce della documentazione presentata dal difensore della religiosa, l'avvocato Stefano Zoccarato.

“Esprimo grandissima soddisfazione - spiega il legale della suora, che era presente in aula - per la decisione del gup che smentendo una martellante campagna anche comunicativa a cui in questi mesi non abbiamo mai replicato, ha ritenuto che le accuse formulate nei confronti di Suor Lidia non fossero nemmeno degne di giungere al tavolo del dibattimento. La sentenza di non luogo a procedere conferma l’assoluta correttezza del comportamento della scuola e di suor Lidia in particolare, che ha agito con l’unico obiettivo di tutelare il minore".

"La sentenza - conclude Zoccarato - rende giustizia non solo a suor Lidia, che ha vissuto questi mesi in cui era indagata con grande sofferenza, ma anche alla scuola Santa Maria delle Grazie e anche a tutti i genitori che affidano i propri bambini all’istituto scolastico, i quali finalmente hanno potuto veder confermata l’assoluta correttezza e trasparenza dei comportamento assunti dalla responsabile della scuola".

Di segno opposto il commento di Giovanni Bonotto, avvocato dei due "genitori" moglianesi affidatari, anche loro presenti all'udienza. "Provo grande delusione per la decisione del giudice - dice - ma soprattutto per le conclusioni del pubblico ministero che si è lasciato convincere oltre modo dalle indagini difensive, mettendo in secondo piano le evidenze portate da noi a sostegno dell'accusa".

La vicenda era venuta alla luce quando, nel giugno del 2021, il piccolo era stato tolto da quella che era stata la sua casa per quasi 4 anni a seguito di un documento redatto da suor Lidia, al tempo la coordinatrice della scuola frequentata dal bimbo. Secondo la religiosa il bimbo sarebbe stato vittima di violenze e maltrattamenti sia fisici che psicologici, tra cui violenze e percosse, umiliazioni con docce fredde come punizione per avere fatto la pipì a letto e avrebbe avuto i capelli strappati. Un documento che però avrebbe contraddetto quello che la stessa coordinatrice di scuola avrebbe più volte ripetuto agli affidatari e cioè che avrebbero fatto un lavoro eccellente con un bambino che è peraltro affetto dalla sindrome di iperattività.

Il medico dell’azienda sanitaria responsabile del caso aveva detto successivamente ai coniugi che non sussistevano più “le condizioni perché stia con voi, adesso deve andare in comunità», aggiungendo che si sarebbero dimostrati poco protettivi nei confronti del ragazzino. Inoltre ci sarebbero state tutta una serie di segnalazioni che, nel caso in cui gli affidatari si fossero opposti al provvedimento, l’Usl si sarebbe vista costretta a "tirare fuori", mandando le carte in tribunale. Lo specialista si sarebbe riferito proprio a quanto scritto dalla coordinatrice della scuola e da qui era scaturita la querela per omessa denuncia.

Nel corso delle indagine difensive erano emerse però due dichiarazioni, provenienti da altrettante maestre, che avrebbero confermato quanto sostenuto da suor Lidia. In particolare un'insegnante di sostegno avrebbe riferito che il bambino, finito l'orario delle lezioni, non avrebbe voluto tornare a casa.