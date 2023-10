Truffa un tabaccaio, ex calciatore professionista finisce davanti al giudice

Un passato da calciatore professionistico ma un presente da truffatore. E' la storia di Samuele Grassi, 42enne ex giocatore di Pisa e Sassuolo, oltre ad un gran numero di formazioni tra la serie D e Serie C. L'uomo, originario di Formigine, in provincia di Modena, ha collezionato una serie di condanna un po' in tutta Italia. La sua specialità erano reati contro il patrimonio e la truffa (ma nel 2010 era stato indagato anche per estorsione), cioè esattamente quello per cui si trovava a processo oggi, 3 ottobre, di fronte al giudice monocratico di Treviso. Questa volta l'assist vincente glielo ha servito la riforma Cartabia: l'ex centrocampista infatti se l'è cavata con una dichiarazione di non doversi procedere per ritiro implicito della querela.

I fatti di cui era Grassi era imputato si sarebbero svolti nel 2021 a Mogliano Veneto. Si era presentato presso un tabaccheria ed aveva chiesto una ricarica di circa 450 euro da effettuare dentro una carta Poste Pay intestata alla madre, di cui aveva una copia della carta d'identità e il codice fiscale. Al momento di pagare però il 42enne aveva detto di non avere contante con sé ed aveva insistito per saldare il conto tramite il metodo PayPal, per cui però la tabaccheria non era abilitata. Quindi Grassi se ne era andato, lasciando gli estremi delle sua carta d'identità e il numero di telefono e dicendo che sarebbe passato a chiudere il debito il giorno dopo.

Inutile dire che l'ex promessa del Sassuolo, ritiratosi dal calcio professionistico nel 2011, ha lasciato il proverbiale "chiodo" all'esercente. Che, a dire il vero, lo avrebbe anche chiamato, sentendosi rispondere dal truffatore che aveva "mille dipendenti a cui badare" e che "non aveva tempo per questo inezie". Oppure che lui aveva uno zio nella Guardia di Finanza e che gli avrebbe fatto chiudere la tabaccheria se non la smetteva di cercarlo.