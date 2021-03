Alcoltest due oltre due volte sopra il limite, 55enne assolto grazie alla "curva di Widmark"

L'uomo, residente a Mogliano, era stato fermato in quanto aveva causato un incidente, fortunatamente senza feriti, a Scorzè. Le due prove con l'etilometro gli sono state fatte un'ora dopo, un tempo che non rispetta l'andamento a parabola dell'assorbimento di sostanze alcoliche nel sangue

Assolto per quanto avesse fatto l'alcol test e fosse risultato oltre due volte il limite. Il motivo? L'andamento a parabola dell'assorbimento dell'alcol nell'organismo, che raggiunge picchi elevati a circa 40 minuti dall'assunzione. E dato che l'esame gli era stato fatto circa un'ora dopo l'incidente per cui era stato fermato il suo legale, l'avvocato Marco Furlan, è riuscito a dimostrare che al momento del sinistro l'uomo aveva un livello alcolemico inferiore alla soglia di punibilità. Protagonista della vicenda, accaduta il 10 agosto del 2018, un 55enne di Mogliano, fermato a Scorzé dai carabinieri di Martellago.

L'uomo, alla guida della sua vettura, aveva causato un incidente, fortunatamente senza feriti, intorno alle 20,40. Alle 21,30 era stato sottoposto alla prima prova con etilometro, che aveva dato come risultato un tasso di 1.84. Cinque minuti più tardi il 55enne viene sottoposto al secondo test, che indicava un livello di alcol nel sangue ancora maggiore, pari a 1.97. Indagato dalla Procura di Venezia per guida in stato di ebbrezza si era visto recapitare un decreto penale di condanna di 14 mila e 250 euro, con la revoca della patente di guida.