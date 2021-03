Fuga d'amore di due adolescenti, rintracciati in Friuli

Fuggiti “per amore” da casa lunedì, sono stati trovati a Feletto Umberto nella giornata di ieri, martedì 16 marzo. Si tratta di un ragazzo e una ragazza, di 15 e 14 anni, residenti nel coneglianese. Sono saliti in treno a Mogliano Veneto, hanno raggiunto il capoluogo friulano e passato la notte in una casa in costruzione. Nel frattempo i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. Il giorno dopo, una volta svegliati, hanno preso un autobus della linea numero 2 e sono scesi nella frazione del comune di Tavagnacco, nella prima periferia nord di Udine. Così li hanno notati alcuni residenti che, insospettiti da quei due giovani in giro da soli, hanno allertato le forze dell’ordine. Sono così intervenuti gli uomini della Polizia locale di Tavagnacco, che li hanno portati al loro comando e allertato i carabinieri e il Tribunale dei minori. Le rispettive famiglie sono così state contattate e i due ragazzi si sono potuti ricongiungere ai loro cari.