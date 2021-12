Foro nel muro per entrare in azienda, aperta la cassaforte

Appena 500 euro. Magro bottino quello che una banda di ladri è riuscita a trafugare all'interno della ditta "Trm Ndt", specializzata in materiale edile. Il blitz è avvenuto nella tarda serata del 23 dicembre. I ladri, per entrare negli uffici ed eludere il sistema d'allarme, hanno praticato un foro in una parete. Una volta trovata la piccola cassaforte presente, questa è stata forzata con un piede di porco e aperta. All'interno una somma di circa 500 euro. Il titolare, un 45enne di Monastier, si è poi rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia. Probabilmente i malviventi erano convinti di poter trafugare un bottino molto più ingente.