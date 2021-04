Finta polizza rca venduta sul web, 50enne raggirata

I carabinieri della stazione di Mogliano Veneto hanno denunciato nei giorni scorsi per truffa un casertano di 44 anni con precedenti alle spalle che, traendo in inganno una 50enne moglianese, l’aveva indotta ad acquistare, qualche tempo fa, una polizza assicurativa su sito on line (risultata falsa) per un totale di circa 800 euro. Il denaro ricevuto dal malfattore attraverso una ricarica di carta postale fittiziamente intestata veniva immediatamente trasferito in piccoli importi su altre otto postepay nella disponibilità dell'indagato ma intestate a terzi, tutti con precedenti e in prevalenza residenti nella provincia di Caserta. I complici del truffatore sono stati quindi contestualmente denunciati per favoreggiamento.