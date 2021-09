Balordi aizzano rottweiler contro i passanti: aggrediti padre e figlio

L'episodio nella tarda serata di domenica a Mogliano in via Marconi. Un 52enne colpito con una bottigliata in testa, 21enne ferito da un morso dell'animale: sono stati "puniti" dai malviventi perchè stavano filmando il loro comportamento incivile con lo smartphone

Hanno filmato con il proprio smartphone due balordi ubriachi che si divertivano ad aizzare il loro cane, un Rottweiler, contro i passanti. L'episodio, avvenuto nella tarda serata di domenica a Mogliano Veneto, in via Marconi ha visto come vittime un 52enne e il figlio 21enne, aggrediti fisicamente dai due: il primo ha ricevuto un colpo di bottiglia in testa da uno dei malviventi mentre il giovane è stato morso dall'animale. I giovani e il loro cane si sono poi dileguati facendo perdere le proprie tracce. Il 52enne e il 21enne, residenti nella zona in cui è avvenuto il fatto, sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I carabinieri di Mogliano Veneto, ricevuta la loro denuncia, stanno cercando di identificare gli autori.