Ubriaco alla guida non si ferma all'alt dei carabinieri: inseguimento sul Terraglio

I carabinieri di Treviso hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza un 49enne di origini slave. L'uomo, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 agosto, verso mezzanotte, non si è fermato al posto di controllo dei carabinieri in Piazza Duca D'Aosta a Mogliano Veneto. Fuggito alla guida di un'auto di grossa cilindrata è stato fermato poco dopo dai militari dell'Arma presenti lungo il Terraglio ma già nel territorio di Preganziol. Lo straniero è risultato positivo all'alcoltest con tasso superiore a 2.30 grammi/litro. Fortunatamente nell'inseguimento nessun altro automobilista è rimasto coinvolto o ferito.