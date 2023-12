Danni al plateatico della pasticceria, è caccia ai baby vandali

Grave atto vandalico nella serata di ieri, sabato 17 dicembre, verso le 22.45. i carabinieri sono intervenuti in piazza Pio X di Mogliano Veneto dove era stata segnalata la presenza di alcuni giovani che, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, avevano danneggiato alcuni arredi di una pasticceria "Moderna" in quel momento chiusa al pubblico. Raccolte alcune testimonianze e riscontro circa l'effettiva rottura di una sedia e di parte del plateatico dell'esercizio pubblico, i militari dell'Arma stanno svolgendo accertamenti per giungere all'identificazione dei responsabili dell'atto vandalico, allontanatisi prima dell'arrivo dei carabinieri sul posto. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Non è la prima volta che nella zona del moglianese si verificano episodi di questo tipo: alcuni mesi fa la polizia locale aveva denunciato alcuni giovani autori di incendi e altri atti vandalici.